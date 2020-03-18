 

Трейдеры предрекли переполнение нефтяных хранилищ

18.03.2020, 16:53, Новости дня

Из-за падения спроса на нефть в ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища могут переполниться, пишет Financial Times со ссылкой на крупнейших энергетических трейдеров.

Издание пишет, что спрос может начать падать рекордно быстрыми темпами из-за изоляции промышленно развитых стран и решительных мер против коронавируса, которые принимают Лондон и Нью-Йорк, передает «Интерфакс».

Так, Gunvor прогнозирует, что спрос на нефть может упасть по меньшей мере на 5 млн баррелей в сутки (5% мирового спроса) в апреле. При этом профицит предложения как минимум составит 8 млн баррелей в сутки.

По мере замедления экономики показатели могут резко возрасти, и мировой спрос на нефть может упасть на четверть, или 25 млн баррелей в сутки весной. При этом заполняемость наземных нефтехранилищ уже составляет 61%, за полгода они могут исчерпать свою вместимость.

В среду стоимость нефти марки Brent опускалась до 27,34 доллара за баррель, нефть марки WTI – ниже 25 долларов за баррель.

Ранее издание The American Conservative написало, что главной мишенью РФ в «нефтяной войне» является американская сланцевая нефть.



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