Украинцы возмутились желанию боксера Усика писать свое имя по-русски

18.03.2020, 16:53, Новости дня

На Украине возмутились заявлению боксера Александра Усика, который сообщил, что ему больше нравится русский вариант произношения и написания его имени.

Усик заявил, что ему больше нравится вариант «Александр» с буквы «А», передает РИА «Новости».

«Не засоряйте инфопространство постами про российских боксеров», – прокомментировал в Сети один из пользователей.

«Ехал бы выступать за них (за Россию)! Хотя, кто знает, может, по каким-то причинам выгоднее», – добавил другой.

Несколько пользователей сообщили, что после этого планируют болеть за противника Усика в бою с Дереком Чисору.

Некоторые комментаторы вступились за боксера.

«Усик – настоящий украинец, под мейнстрим и вопли селюков не прогибается. Такого братом не стыдно назвать», – отметил один из пользователей.

«Усик – красава, и не вмешивайте политику сюда, популисты чертовы», – написал другой.

В апреле 2019 года украинский боксер Александр Усик призвал соотечественников не поддаваться влиянию украинского телевидения, которое их зомбирует.