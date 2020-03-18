Британские магазины ограничили продажу туалетной бумаги

18.03.2020, 16:48, Новости дня

На фоне паники из-за коронавируса крупные британские сети супермаркетов ограничили продажу товаров, пользующихся повышенным спросом, в том числе туалетной бумаги, макарон и молока, следует из сообщений ритейлеров.

Отпуск этих товаров ограничен до двух-четырех упаковок в одни руки. На фоне паники британцы начали раскупать в магазинах крупы, макароны, полуфабрикаты и туалетную бумагу. При этом торговые сети уверяют, что запасов продуктов первой необходимости на складах достаточно.

Магазины решили ограничить продажу ряда товаров, чтобы стабилизировать ситуацию. Сеть супермаркетов Sainsbury’s разрешает покупать только по два продукта в одни руки. Супермаркеты эконом-класса Aldi ввели ограничение до четырех продуктов в одни руки, информирует РИА «Новости».

Многие супермаркеты ввели приоритет для пожилых людей в первый час работы магазинов. Также люди с ограниченными возможностями и старше 70 лет получили преимущества в очередях на онлайн-доставку. В Великобритании коронавирусом заразились 1 тыс. 950 человек, умерли – 71.

Ранее журналисты подсчитали, сколько туалетной бумаги нужно на срок карантина. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что маркетологи на фоне коронавирусной инфекции искусственно подняли спрос на туалетную бумагу.

При этом российские торговые сети сформировали запасы основных товаров, которых должно хватить в среднем на восемь недель, дефицита продукции не ожидается.