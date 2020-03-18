Росавиация решила помочь российским авиакомпаниям

18.03.2020, 16:48, Новости дня

Росавиация приняла решение до 1 октября снизить на 50% аэронавигационные сборы для отечественных авиакомпаний при внутренних полетах.

«С 17 марта 2020 года устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,5 ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на маршрутах обслуживания воздушного движения и в районах аэродромов для российских пользователей воздушного пространства РФ, осуществляющих внутренние полеты, на срок до 1 октября 2020 года, кроме ставок сборов, указанных в пункте 1», – сообщила Росавиация, передает РИА «Новости».

Также с 17 марта установлен понижающий коэффициент для аэронавигационного обслуживания для российских пользователей воздушного пространства страны в ДФО в размере 0,01 ставки сбора.

Ведомство полагает, что эти меры позволят снизить себестоимость перевозок, по предварительным оценкам, они помогут сэкономить 4,7 млрд рублей авиакомпаниям.

В среду глава правительства Михаил Мишустин поручил приостановить до 1 мая налоговые, таможенные и выездные проверки бизнеса. Он поручил Минфину подготовить законопроект об отказе от пени по налогам турфирм и авиакомпаний.