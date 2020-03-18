Мнение: Что нужно поменять в российской науке и легко ли писать научные статьи

18.03.2020, 16:30, Разное

Когда мы с вами обсуждали проблему бюрократизации российской науки, читатели-учёные высказали ряд предложений: что же нужно изменить в нашей научной системе, чтобы она наконец заработала по-настоящему эффективно, а не просто генерировала горы бумажных отчётов и слабо востребованных научных статей. Я не разделяю многих резких суждений, особенно в адрес вполне работоспособного Роснано, но считаю правильным дать специалистам возможность высказаться. Вот комментарии:

https://olegmakarenko.ru/1788251.html?thread=729167195#t729167195

Arina Kozyr: По поводу науки: быстро ничего не получится. Потому что основные проблемы – в мозгах у руководителей и руководителей руководителей.

Из абсолютно срочных мер – особенно для тех, кто вынужден закупать все свои «средства производства» за рубежом и из того, что можно реализовать, не ломая ВСЮ систему:

1. Немедленно отменить таможню и НДС на все научные грузы и следить за тем, чтобы дистрибьюторы не задирали цены в 2-3 раза. Прекратить закупки «через институты» и уничтожить «отделы снабжения» – это самое поле для коррупции и откатов.

2. Отцепить Академию наук от «руководства» учёными.

3. Полностью изменить подход к финансированию в смысле выдачи грантов – сейчас большинство грантовых программ (кроме «мегагрантов» и небольшого числа других) полностью политизированы и захвачены мафиозными группировками из Академии. РФФИ фактически уничтожен.

4. Дать период лет в 5, чтобы молодые люди смогли создать заделы, а уж потом оценивать их работу.

5. Прекратить существование помоек типа ФПИ и Роснано, а деньги направить на целевое финансирование уже состоявшихся инновационных предприятий. Такая программа в РФ есть, её реализуют для ряда фармкомпаний и она работает.

6. Создать международную экспертизу проектов – причём тут не обязательно привлекать только учёных из США и Европы – сейчас в Индии и Китае «подросли» вполне достойные исследователи, которые могут быть экспертами. Хотя российские учёные из США и Европы могли бы быть тоже хорошими экспертами предложений, только вот мафиози их не хотят видеть.

Это так, вкратце, а есть ещё много нужных мер, на которые власти РФ «пойтить не могУт». Но хоть это для начала.

PS. Печататься нормальные учёные должны, но не из-под палки. Если хотя бы эти требования выполнить, шаг к разумному балансу будет большой. А идиотские «показатели» и «отчётность» нужно отменить, но для этого нужно уничтожить всех окопавшихся в Миннауке бюрократов. Кто это сделает?

mdintern: Позвольте добавить, со стороны тех самых «забугорных» ученых:

1. С закупками согласен, ситуация просто катастрофическая! 90%+ процентов жалуются что даже если есть деньги, то купить реактивы и оборудование местами просто нереально!

2. Управление надо менять. Не просто отцепить, надо убрать вертикальное подчинение, научные группы должны отчитываться только перед фондами, которые дают гранты. Причём практически во всем мире отчёт идёт один за весь грант. Например, если грант дали на три года, то отчёт обычно надо сдать через 3,5-4 года, поскольку год лишний нужен для того чтобы доопубликоваться. А если у тебя нет грантов, то изволь заниматься обучением или иди работать к тем у кого они есть, капитализм на дворе!

3. Слышал про подобные непристойности при выдаче грантов. Это, конечно, просто кошмар, даже до меня доходили рассказы, кстати в том числе и про ИБХ РАН, как гранты выдавали по большой просьбе важных людей, по принципу вы даёте нам, а потом мы вам.

4. Политику в отношении молодых учёных надо менять на корню. Необходимо не просто давать 5 лет, надо человека по принципу древней Спарты: «бросать в воду» и глядеть выплывет или нет. Для этого нужно ставить условие, что если ты защитился в России, то на несколько лет ты должен уехать и доказать что чего-то стоишь. Сейчас это распространенная практика, в том же Китае вряд ли дадут профессора, если ты всю жизнь просидел на одном месте. И даже в большинстве стран ЕС ты не получишь грантов, если у тебя нет опыта международной работы. Это называется критерием мобильности. В России с этим просто никак, люди по 10+ лет сидят на заднице ровно. У них нет никаких контактов, нет международных коллабораций, соответственно в мире их тоже никто знать не знает. Они не ездят на большие международные конференции, потому что оно им не нужно. Зато они успешно лижут задницы начальству и акадэмикам, потому всегда при деньгах, только вот это, к сожалению, не наука.

5. Такие псевдонаучные конторы есть во всех странах без исключения, господин Маск улыбается и машет рукой. Советую просто рассматривать это как данность.

6. Насчёт экспертизы весьма примечательно. Ни мне, ни кому либо из знакомых, никогда не присылали ничего на экспертизу из РНФ или РФФИ, хотя они декларируют международность экспертов. Это меня всегда удивляло, потому что из стран того же ЕС шлют постоянно… А оно оказывается все междусобойчиком решается, это определенно многое объясняет.

Напомню, что по утверждению некоторых читателей, российские учёные ходят с красными глазами из-за того, что от них требуют писать много научных статей и отчётов по грантам.

Сами научные работники в комментариях высказали разные точки зрения на эту тему. Кто-то, например, считает, что их коллеги просто не умеют как следует работать и пользоваться современными технологиями. Кто-то – что настоящему, занятому реальным делом учёному всегда есть, о чём написать. Приведу наиболее любопытные мнения:

zigurd: Про учёных и преподавателей, которые загружены отчетностью: я сталкивался с разными людьми из этой категории. Их всех объединят одно: они абсолютно не умеют в Ворд и Эксель, хотя часто ими пользуются. Они не знают про стили оформления, про вытекающее из них автоматическое оглавление… Да что там говорить, часто они не в курсе про автоматическую нумерацию таблиц, заголовков, страниц и т.д. Они тупо всё это делают вручную!

Поэтому у меня очень скептическое отношение к тому, что их прямо заваливают бумажной работой и отчетностью. Скорее всего они просто не умеют ее автоматизировать простым пакетом Офиса.

cryptogeolog_10: (О себе: сотрудник РАН, доктор геол.-мин. наук)

1. Максимальное, что требуется для соответствия должности главного научного сотрудника (высшая ступенька? не считая членов дирекции) – это 2 статьи в год в рецензируемых журналах. Можно больше. По желанию. Можно вдобавок ещё тезисы и проч.

2. Для тех кто работает (а не слоняется весь день по коридорам или говорит по телефону) написать необходимый объем после всех анализов, расчётов, построений карт и графиков, работы одним словом – никак НЕ является проблемой. Если ты действительно работаешь, то ты всегда сможешь чего-то написать.

3. Статья, монография, патент или отчёт – во всем мире являются естественной формой отчетности за деньги, выданные на исследования (другой нет). Система учёта работы по публикациям существует везде, но я ни разу от многих иностранных коллег, преуспевших и с высоким рейтингом, не слышал скулежа про удушающий бюрократизм от тех, кто науку контролирует.

4. По моим наблюдениям основной поток недовольства идет от тех кому писать нечего, пишется с трудом или не выработана привычка четко формулировать мысли. Кстати среди таких полно очень порядочных людей, радеющих за науку. Я их очень люблю.

5. Все вышесказанное имеет прямое отношение к неоднократно высказанным Фрицем Моисеевичем мыслям про то, почему люди не получают больших зарплат или не продвигаются вперёд: смотрят телевизор вместо саморазвития, а прогресс видится как выплата большей зарплаты за ту же самую работу. Увы, но это в полной мере справедливо и для научного сообщества.

6. Повторюсь: тому, кто работает, умеет писать и имеет мысли – написать две статьи в год не проблема.

ace_rimmer_ural: Количество бюрократических отчетов не сказать чтобы запредельное. Но по публикациям – это сказка. Сейчас все исследовательские должности в организациях подчиненных МинОбрНауки (это университеты и институты де факто прекратившей существование РАН) переведены на эффективные контракты. От всех требуют определённое количество статей в зависимости от должности. При этом писать статью в группе из скажем 4 человек не катит – её делят на 4, каждому достается 0.25. И попробуй набери 1.3 доли за год.

Это не то, чтобы совсем невозможно: напряжно, но выполнимо, если работать малыми группами или вообще водиночку.

Но самое поганое, что нельзя в отчётах по эффективным контрактам указывать статьи, выполненные по грантам. В результате на гранты у учёного АБСОЛЮТНО не остаётся сил. Он вынужден сидеть на мизерной зарплате, проектными работами как раньше заниматься он не может.

Хотя, есть и маленький плюс – естественным образом умеривают свой аппетит всякие директора институтов, требовавшие раньше от подчинённых включать себя в соавторы за красивые глаза.

odamir: Я хочу рассказать о некоторых моментах научной деятельности, которые могут быть неочевидны людям вне науки, и которые, по-видимому, незнакомы чиновникам, которые занимаются наукой.

Оценка научной деятельности по публикациям это нормальная практика, но тут есть тонкости.

Например, публикация в хорошем журнале может занимать продолжительное время. Вот в этой презентации http://www.phys.nthu.edu.tw/~colloquium/2009F/T2.pdf приводятся следующие цифры: среднее время от отправки статьи в журнал Pysical Review B до публикации занимает 147 дней, то есть почти пять месяцев. И это среднее время, точное время предсказать невозможно. В то же время многие проекты требуют на стадии подачи расписать сколько публикаций вы собираетесь опубликовать в каждый год.

Выше я написал про время на публикацию, т.е. вы провели эксперименты, обработали результаты, построили теоретическое описание (естественно, что это делает не один человек), написали статью и после этого вы будете ещё пять месяцев ждать ответов от редакции и рецензентов, переписываться с рецензентами и т.п. На осуществление этого может не хватить и двух лет. Большинство же проектов требуют отчётности каждый год, а иногда и раз в полгода, в противном случае вам не дадут финансирование на следующий год. В целом же, требования по количеству публикаций неминуемо приводят к снижению качества публикаций.

Если ученый получает деньги на исследования, то ему необходимо за них отчитываться, это всем понятно. Но к сожалению и конкурсам и отчётности свойственны чрезмерная избыточность. Например, если у вас есть публикация в рецензируемом журнале, вам не достаточно приложить её к отчёту. Вам всё равно приходится заполнять кучу форм, где требуется расписывать что вы делали, указывать новизну полученных результатов (хотя это все есть в публикации), а если публикация сделана в престижном иностранном журнале, то вас, вместо того, чтобы похвалить, ещё заставят аннотацию на русском языке делать.

Если вы получили грант из какого-либо фонда, вы обязаны перед этим фондом отчитываться. Всё логично. Вот только даже если фонд дал вам денег на покупку оборудования, вы не можете его так просто купить, вы обязаны подчиняться разным регламентам, наложенным на бюджетные организации: институт не может купить в год осциллографов на сумму более 100 тыс. р. без конкурса. Даже если фонд и не против. Опять двойной контроль.

В одном проекте, с которым мне довелось столкнуться, требовалось не просто расписать планируемый бюджет, но требовалось расписать сколько командировочных денег будет потрачено на проживание, а сколько на транспорт. Даже если вы планируете поехать на крупную конференцию, дата которой известна загодя, предсказать сколько через год будут стоить билеты, а сколько гостиница невозможно.

Учёный пишут гранты и участвуют в конкурсах ради получения финансирования, но бывали ситуации, когда людям необходимо было писать полугодовой отчет, при том что деньги ещё не пришли. Иногда деньги приходят в конце года, так что у людей есть один месяц, чтобы деньги потратить, а через месяц уже нужно писать отчёт, как ни в чем не бывало.

Многие фонды запрещают отчитываться статьями, в которых упоминаются другие проекты, и многим может показаться, что так и должно быть, чтобы учёный не мог одной публикацией по нескольким проектам отчитаться. Вроде бы всё логично. Но в реальной жизни работа по текущему проекту всегда делается на деньги и на оборудовании, полученных с предыдущих проектов.

Вопрос, который вы поднимаете он безусловно сложен и не имеет очевидных решений. Но что точно можно сказать, что дополнительная бюрократизация лишь мешает работать тем, кто работать хочет, и никак не выявляет тех, кто деятельность имитирует.

Если проект рассчитан на три года, то отчёт должен писаться один, за все три года. Хуже не будет. Но будет более логично: получил деньги, провел исследования, опубликовал результаты.