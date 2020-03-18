Мнение: Тяжкое бремя совести нации…

18.03.2020, 16:35, Разное



Просыпаюсь, а у меня в вотсапе коллега Альберт Лекс просит быстро распространить. Оказалось, опять Шендерович, ничего нового. Если коротко – плохо ему, как плохо многим-многим другим людям, лучшим, разумеется, "этой страны". Из смешного, они недавно там что-то очередное подписали, и как-то так получилось, что в списке лучших людей России …. как, бы это, чтобы не вызывать подозрение в… ну, короче, сталеваров и Кузнецовых – там не было. Что намекает.

Тут, надо заметить, вы знаете, фамилия моя Серов – не из графьев мы, да, вот – так получилось

Однако, у меня есть хороший знакомый, даже родственник. Живет за границей, в 90-х и 00-х более-менее рубанул кассы еще тут, у нас, сейчас все потерял – там. Ненавидит Путина – сами понимаете, кто виноват, что знакомый в штаны наложил. Обожает мемуары гитлеровских генералов, говорит – ему противна русская речь, но обожает английскую. Из человека, которому СССР дал блестящее образование, а распад СССР кучу бабла – товарищ превратился в нормального такого латентного нацика. От Шендеровича его отделяет лишь то, что товарищ из-за бугра слушает "Эхо Москвы", а Шендер там живет и гадит. И еще одно, да.

По ссылке, там правда еще одна ссылка – вы найдете выссказывания, что Шендеровича, что мыслей о нем и недоказанных слов, якобы присущих ему и его окружению. Там будет и про бремя белого человека, Шендерович, напоминаю, кто не понял – вообще ни разу не англичанин. И про то, как они – со всей компанией – относятся к русским. И, чтобы было понятно, мой смешной и унылый знакомый из-за границы – ведь упорно не понимает, что не входит он "по понятиям" шендеровичей – в элитный клуб. Да и никто, кроме шендеровичей – не входит. И я не про тот список, где Кузнецовых не было. Это т.н "ылитка" – там не только по национальному признакому задерживаются, но еще и по происхождению, привет Ксении Анатольевне, и по еще некоторым, не уверен, что я их знаю, признакам. Смысл один – это узкий кружок сильно для своих. Заслуги это хорошо, но все звери равны, а представители совести "этой страны" – ровнее.

Узнали мы что-то новое? Нет. Недавно, разумеется, где-то там в "европах", один из шендеровичей заявил, что власть они "будут брать" наплевав на желание нас убогих, но ради нас убогих. Что еще нужно-то? Нет даже, думаю, смысла объяснять – что "эти" вопят про тоталитаризм, антисемитизм, цензуру и т.д. и т.п.

Знакомый недавно заявил, кстати, чисто поржать – что его не устраивает у нас, в гости не поедет, ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. В США забиты все тюрьмы, в Канаде обещают сажать родителей, кто не поддержит НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ детей в желании сменить пол, вся Европа призналась, что не будет помогать старикам выжить, если заболели новым вирусом – а режим, как вы понимаете, плохой у нас. Дышать трудно и все такое.

И тут нечего добавить. Это "моральные уроды", как сказал Путин – и их надо показывать. И, да, их, при плохом режиме, защищает и закон, и полиция. Но. Ребята, они уже из дессидентов превратились в маргиналов, хотя, маргиналов не бедных.

Не надо призывать к чему-то – это надо просто показывать. Они – не герои, их тупо кто-то крышует – кому-то они нужны. Но это очень токсичный актив, особенно на фоне происходящего. Ну и давайте покажем ИХ больше, еще больше. Народ должен знать своих героев. Ведь они хотели этой СЛАВЫ – ну, ок, мечты сбываются, даром, что работают за деньги "Газпрома".

А дальше к китайцам. Про то, что своих желаний надо бояться – давно-давно писали именно они. Вот, прибалты и украинцы домечтались. Сейчас вообще такое время началось – только держись. А совесть ты нации или не совесть – судьба разберется и быстро. И без нас.

Счастья вам.