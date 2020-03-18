 

Трамп проводит в среду пресс-конференцию по борьбе с коронавирусом

18.03.2020, 16:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в среду пресс-конференцию, посвященную «чрезвычайно важным новостям», касающимся коронавируса и поступившим от Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Созданная Белым домом Рабочая группа по борьбе с коронавирусом проводит в 11.30 свой ежедневный брифинг.

Тем временем, согласно сообщениям СМИ, эпидемия охватила все 50 штатов, а количество умерших от болезни превысило 100 человек.

Во вторник вечером Западная Вирджиния стала последним, 50-м штатом, который сообщил о подтвержденном случае инфицирования.

Общее число инфицированных в США во вторник выросло до 6400 человек.



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