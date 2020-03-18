В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 10-месячного младенца

18.03.2020, 16:30, Новости дня

В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 10-месячного ребенка. Перед этим вместе с семьей он вернулся из Польши. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик, пишет издание “Укринформ”.

“Вчера около 23.00 поступил вызов от семьи. Отец ребенка объяснил ситуацию, туда выехала скорая помощь. Семья 7–9 марта находилась в Польше вместе с детьми, 10 марта вернулась, а 13-го начались первые признаки респираторной вирусной инфекции. Приехала подготовленная бригада экстренной медицинской помощи, забрали маму с 10-месячным ребенком в селе Бердичевского района”, – отметил Суслик.

По его словам, сейчас ребенок вместе с мамой находится в инфекционном отделении. У женщины нет клинических данных о заболевании, ребенок находится в состоянии средней тяжести.

“Экспресс-тест на коронавирус отрицательный, но будет проводиться ПЦР-диагностика для того, чтобы окончательно исключить или подтвердить это заболевание”, – сказал чиновник.

Он также рассказал, что из телефонного разговора врачи услышали, что отец ребенка кашлял, однако на момент прибытия медиков его дома не было. Семейные врачи работают над тем, чтобы мужчина обратился за медицинской помощью в телефонном режиме.

С больным младенцем контактировали также пятилетний ребенок и бабушка.

Суслик также рассказал, что в больнице Овручского района области проверяют на коронавирус еще двоих пациентов, один из которых вернулся из Польши.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.