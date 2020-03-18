 

“Евровидение 2020” отменили из-за пандемии коронавируса

18.03.2020, 16:30, Новости дня

Организационный комитет песенного конкурса “Евровидение 2020” 18 марта принял решение отменить проведение мероприятия из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организаторов. 

В опубликованном пресс-релизе говорится, что место проведения “Евровидение 2021” уточняется – в настоящее время ведутся переговоры с властями города Роттердам (Нидерланды) о том, чтобы в следующем году конкурс был проведен в этом городе. 

Оргкомитет конкурса подчеркнул, что решение было неизбежным и принято во время экстренного заседания, которое состоялось во вторник, 18 марта. 

Eurovision 2020 is cancelled https://t.co/j9coiyrHRI #Eurovision #ESC2020 #OpenUp

— Eurovisionworld (@eurovisionwld) March 18, 2020


Конкурс “Евровидение 2020” должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс быть отменен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

На 17 марта в Нидерландах зарегистрировано 1413 зараженных коронавирусом, 24 умерших.

Новость дополняется. 


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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