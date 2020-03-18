Вера Брежнева рассказала о подарках со стороны Константина Меладзе

18.03.2020, 16:30, Разное

Вера Брежнева состоит в браке с Константином Меладзе уже четыре года. Недавно знаменитость пояснила о моментах семейной жизни, упомянув о подарках со стороны мужа.

Первоначально не все одобрительно отнеслись к брачному союзу Веры Брежневой и Константина Меладзе, потому как ради исполнительницы продюсер расстался с прежней возлюбленной, которая родила ему троих детей. Супруги пытаются не обращать внимания на критику в свой адрес, игнорируя подобные отзывы. Недавно певица пояснила о сюрпризах и комплиментах со стороны мужа.

По ее словам, он преподносит ей в дар то, что наполнено любовью: книги, драгоценности, вещи или путешествия. Она редко ожидает чего-то конкретного, но рада, когда Меладзе удается предугадать ее желания. Особенно приятно Брежневой слышать по утрам игру возлюбленного на рояле, это самый лучший душевный подарок.

В прошедшем году появились слухи о разрыве брака между продюсером и его женой. Будто бы 56-летний Константин Меладзе начал встречаться с молодой вокалисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег и готов развестись с нынешней супругой. Вера Брежнева относится к подобным слухам с большой иронией. Как призналась певица, она читает новости и удивляется способностями благоверного, успевающего писать песни, снимать клипы, быть наставником в шоу «Голос», курировать несколько проектов, воспитывать детей, проявлять заботу о родителях и родственниках, решать семейные вопросы и, по мнению прессы, гулять с любовницей. Вера Брежнева уверена в себе, поэтому о каких-либо соперницах и не думает. Для популярной исполнительницы важно быть довольной собственным отражением и внутренним восприятием самой себя. Ее настроение всегда повышается благодаря комплиментам мужа, потому как это проявление нежности и любви.