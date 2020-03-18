 

Жительница Ирана в возрасте 103 лет излечилась от коронавируса

18.03.2020, 16:30, Новости дня

В Иране 103-летняя женщина полностью излечилась от коронавируса. Она была доставлена в больницу в городе Семнан около недели назад, сейчас пациентку выписали из медучреждения полностью здоровую, сообщают иранские СМИ.

Женщина стала вторым в мире долгожителем, вылечившимся от коронавируса, информирует «Интерфакс».

Ранее от коронавируса удалось вылечить 91-летнего мужчину из провинции Хубэй.

Роспотребнадзор посоветовал людям старше 60 лет, для которых коронавирус более опасен, реже посещать общественные места и по возможности отказаться от общественного транспорта, сократить посещение магазинов и МФЦ.



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