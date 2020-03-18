Один из девяти двигателей Falcon-9 отключился при запуске на орбиту

18.03.2020, 16:30, Новости дня

Один из девяти двигателей первой ступени ракеты Falcon-9 выключился преждевременно при запуске спутников Starlink, однако это не помешало выпустить их на орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Было раннее выключение двигателя в полете (ракеты), но это не сказалось на выведении (спутников) на орбиту», – завил Маск, передает РИА «Новости».

Он добавил, что перед следующим запуском будет проведено тщательное расследование отказа двигателя.

Старт ракеты-носителя прошел в 8.16 по местному времени (15.16 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Всего ракета-носитель вывела группу из 60 спутников Starlink, после вывода число этих спутников в небе превысило 350.

Напомним, предыдущий запуск спутников отменили в воскресенье.

7 января компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.

Ранее ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink в ноябре и в мае.