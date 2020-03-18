Настольная лампа Xiaomi MIJIA Lite обеспечит надлежащий уход за зрением

18.03.2020, 16:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi презентовала настольную лампу MIJIA Lite, которая продается за 11 американских долларов. Она имеет ряд полезных функций, которые обеспечивают необходимый уход за глазами.

Настольная лампа от Xiaomi создана из качественного АБС-пластика, что придает ей стильный вид. У MIJIA Lite имеется шарнирный рычаг, который применяется для регулировки световых лучей. Она также поворачивается на 180 градусов и 218 градусов. Настольная лампа обладает стандартной подсветкой уровня A с тремя режимами комфортного освещения. Бытовой электронный прибор обеспечивает защиту от повреждений в равной степени, вызываемых влиянием на зрение светом.

Лампа MIJIA Lite обладает степенью яркости до 1200 люменов, но пользователь может настроить уровень по собственному желанию. Новое устройство китайской компании можно приобрести в Поднебесной за 11 долларов, в других странах за нее придется отдать 15$.

Корпорация Xiaomi, основанная в 2010 году, известна, в основном, изготовлением смартфонов. Вместе с тем, она производит и другую технику, например, фитнес-браслеты, наушники, планшеты. Ей также принадлежит бренд Redmi, который выпускает смартфоны, ноутбуки, наушники и другое.