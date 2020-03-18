Личное: Что мне, не жить что ли теперь?!

18.03.2020, 16:25, Разное

Меня очень пугают люди, которые воспринимают свою вынужденную изоляцию трагедией.

Читаю новости, баба сбежала из карантина — скучно ей, понимаешь ли! Или другая возмущается в соцсетях, что ей не жить что ли, раз нельзя поехать в Милан?!



Фото: depositphotos.com

Странные люди. Пустые внутренне, раз не могут побыть дома или хоть немного снизить свою социальную активность. Ходят по магазинам. Едут в торговые центры с детьми. Шляются по ресторанам, театрам, в кино.

Неужели так трудно — ради собственной безопасности же! — ограничить себя в перемещениях, пока не поздно?

У них довод один — «что мне, не жить, что ли»?

Если ты не можешь жить без шатания по торговому центру, воспринимаешь вынужденные ограничения как нечто ужасное, то что же тогда с тобой?

Лично мне комфортно самой с собой. Мне всегда есть, чем заняться. И я уверена, что любой из вас тоже может найти себе дело.

Можно тупо посмотреть сериалы — да, пользы никакой, зато и не скучно. Лучше, конечно, почитать книгу, чтобы узнать что-то новое. Поиграть с детьми, заняться сексом — наладить отношения внутри семьи!

Вам же всё некогда, верно? А тут — хороший шанс улучшить жизнь!

Умные люди так вообще воспользуются ситуацией и сделают реально полезную вещь для себя — выучат что-то новое.

Вместо поездки в Милан или в ТРЦ, вы сидите дома. Скучно? Возьмите и выучите английский или любой другой язык!

Эпидемия рано или поздно закончится. Ваше ответственное поведение убережёт вас. А знания, полученные во время, которое вы бы спустили на социальные контакты, вам пригодятся через полгода, когда вы поедете в отпуск!

Мой вам добрый совет: учите языки. Вместо того, чтобы тратить время на ерунду!

Возникает вопрос: где это делать сейчас, и как это делать из дома?

В школе иностранных языков ALIBRA SCHOOL, можно учить язык не только в классе, но и онлайн! Но не как это обычно: с преподом по скайпу, но еще и через онлайн-платформу и мобильное приложение.

Платформа ALIBRA ONLINE — это место, где ты сможешь выполнять домашние задания и восполнять пропущенные занятия в любое время и в любом месте.

Не получилось приехать на урок? Весь пройденный материал можно найти на платформе!

Мобильное приложение для изучения лексики ALIBRA SKY поддерживает английский, французский, немецкий, испанский и итальянский языки. Самое крутое — это то, что программа сама построит для тебя индивидуальный график изучения и повторения слов.

Учить в ALIBRA SCHOOL — это не только удобно и современно, но и эффективно! Авторская методика школы позволяют начать говорить на английском уверенно всего через 5 месяцев!

Записаться на бесплатную консультацию в ALIBRA SCHOOL можно на сайте или по телефону 8-800-301-20-20.

Хватит ныть, о вынужденной изоляции! У вас освободилось время — используйте этот ценнейший ресурс во благо. За полгода натаскаете язык до хорошего уровня, пока другие сначала шлялись, потом болели, валялись в реанимации и заражали семью.

А ты — здоровенький. И, что ещё важно, самый умный — знаешь язык. Не было б счастья, так несчастье помогло!

Всё ещё считаете карантинные мероприятия каким-то злом?