«Я изначально воспринимал это всерьёз» – Трамп сменил тон заявлений о пандемии, но отказывается это признать

18.03.2020, 16:18, Новости дня

Дональд Трамп в последние дни резко сменил тон в своих заявлениях о пандемии коронавируса — он наконец перестал преуменьшать её опасность для Америки, передаёт CNN. Вместе с тем, как пишет корреспондент канала, американский лидер настаивает, что воспринимал вирус как угрозу с самого начала. По данным CNN, передумать Трампа заставили свежие прогнозы, согласно которым при отсутствии решительных шагов со стороны властей погибнуть от вируса могут более миллиона американцев.

Президент Трамп сегодня отказался признавать, что сменил тон по сравнению со своими ранними заявлениями — несмотря на очевидные признаки обратного, — и заявил, что всегда рассматривал эпидемию коронавируса как серьёзную проблему.

ЖУРНАЛИСТ: Получается, вы сменили тон?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я не думал… Мне доводилось видеть, что некоторым людям такое положение дел даже нравится, но я не считал… Я считал по-другому. Я с самого начала понимал, что речь идёт о настоящей… о пандемии, я чувствовал, что это пандемия задолго до того, как её так назвали — достаточно было просто посмотреть на то, что происходит в других государствах; если не ошибаюсь, сейчас вирус есть уже почти в 120 странах мира. Нет, я изначально воспринимал всё это всерьёз, и никакой разницы между вчерашним днём и более ранним периодом нет. Мне кажется, что я делаю заявления в том же тоне.

И тем не менее Трамп признал, что ситуация вышла из-под контроля, только вчера — а до этого в течение нескольких недель он масштабы угрозы преуменьшал.

ЖУРНАЛИСТ: Идёт ли уже на данном этапе речь о пандемии?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, вовсе нет, у нас всё под контролем. У нас только один человек, из Китая приехал, и мы держим ситуацию под контролем. Всё будет хорошо.

Как поведали CNN источники, сменить тон Трампа заставили новые прогнозы, согласно которым США при отсутствии решительных мер могут столкнуться с колоссальной смертностью от коронавируса — число умерших может в таких условиях превысить 1 миллион человек.

ДОКТОР ДЕБОРА БЕРКС, координатор мер реагирования рабочей группы Белого дома по коронавирусу: Мы днём и ночью разрабатываем глобальные модели…

Доктор Дебора Беркс и доктор Энтони Фаучи в кулуарах Белого дома вот уже несколько дней подталкивают Трампа к более решительным шагам, однако другие чиновники предупреждают его, что введение дополнительных ограничений в отношении американцев может ещё сильнее затормозить экономику. По словам источников, изначально Трамп волновался скорее по поводу неустойчивости экономической конъюнктуры и рынков, но рост числа заразившихся коронавирусом в итоге заставил его начать реагировать на кризис более активно. Сегодня Трамп признал, что экономика США может столкнуться с рецессией, но отметил, что его эта перспектива не беспокоит.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не о рецессии думаю, я думаю о том, как нам это всё прекратить, ведь когда мы покончим с вирусом, мы победим — ну а когда мы достигнем этой победы, наша экономика вырастет «выше крыши». Она сжата как пружина, накопила огромный импульс, и вот-вот уже должна пойти вверх — но для этого нам придётся победить этого врага.

БОРИС САНЧЕЗ, корреспондент CNN в Белом доме: И президент сегодня снова приписал себе большие успехи, заявив, что Белый дом отреагировал на кризис крайне эффективно, признав, впрочем, что в одном аспекте ему есть куда расти — а именно, в плане отношений между президентом и прессой.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.