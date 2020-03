Ученые назвали срок жизни коронавируса на предметах

18.03.2020, 16:16, Новости дня

На большинстве поверхностей новый коронавирус держится около 72 часов, выяснили британские специалисты, результаты их исследований опубликованы журналом The New England Journal of Medicine.

Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях. Оба вируса, как выяснилось, действуют примерно одинаково, лучше сохраняя жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, чем на меди или картоне, передает РИА «Новости».

В воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов, что подтверждает возможность заражения коронавирусом воздушно-капельным путем.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475. Всего в мире общее число заразившихся в мире – 179 тыс. 112 человек, умерли 7 тыс. 426 человек.