В РФ началось создание новой вакцины от коронавируса

18.03.2020, 16:16, Новости дня

Российская компания Biocad сообщила о начале разработки вакцины против коронавируса.

«Биотехнологическая компания Biocad объявила о начале исследовательских работ по созданию мРНК-вакцины (мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота – прим. ВЗГЛЯД) против SARS-COV-2. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин, в этой области у компании накоплен огромный опыт», – сообщила компания, передает РИА «Новости».

Планируется разработать три варианта вакцины, испытания на животных планируется проводить в конце апреля. В Biocad добавили, что мРНК-вакцина может быть изготовлена в более короткий срок.

Ранее научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань заявил, что Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.