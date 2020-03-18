Минпромторг пообещал стабилизировать ситуацию с дефицитом медицинских масок
18.03.2020, 16:16, Новости дня
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пообещал скорую стабилизацию ситуации с дефицитом медицинских масок в аптечной сети и в магазинах.
«Все отмечают отсутствие масок в магазинах. Знаете, если раньше в обычное время на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки и сотни миллионов. Сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем, в ближайшее время маски пойдут в аптеки, и в них не будет никакого дефицита», – приводит «Интерфакс» его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» приняли решение запретить публикацию объявлений о продаже медицинских масок и товаров, которые якобы предназначены для лечения коронавирусной инфекции.
В начале марта ФАС заявляла о том, что большой спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось удовлетворить.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет