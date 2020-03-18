 

Мнение: Жить станет хуже. Жить станет веселей

18.03.2020, 16:11, Разное


Падение мировой экономики продолжается. Нефтяная война и коронавирус делают свое дело.

Иностранные фондовые биржи просели сегодня еще на 4-5%.
DJI продолжает соревноваться с графиком Великой Депрессии.
Нефть марки брент рухнула ниже 28 долларов за баррель.
WTI опустилась ниже 26 долларов за баррель.
Рубль устремился к 79.
Евро пробило отметку в 86 рублей.
"Роснефть" с декабря потеряла половину стоимости.


Стоимость акций "Роснефти". За штурвалом неунывающий и мужественный командор.


И его второй пилот Дринкинс.


На дистанции Доу-Джонс уже опережает показатели Великой Депрессии.

Жить станет хуже, жить станет веселей. Таков девиз нашего времени.

Источник: Colonel Cassad



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