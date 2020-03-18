Мнение: Жить станет хуже. Жить станет веселей

18.03.2020, 16:11, Разное





Падение мировой экономики продолжается. Нефтяная война и коронавирус делают свое дело.

Иностранные фондовые биржи просели сегодня еще на 4-5%.

DJI продолжает соревноваться с графиком Великой Депрессии.

Нефть марки брент рухнула ниже 28 долларов за баррель.

WTI опустилась ниже 26 долларов за баррель.

Рубль устремился к 79.

Евро пробило отметку в 86 рублей.

"Роснефть" с декабря потеряла половину стоимости.



Стоимость акций "Роснефти". За штурвалом неунывающий и мужественный командор.



И его второй пилот Дринкинс.



На дистанции Доу-Джонс уже опережает показатели Великой Депрессии.

Жить станет хуже, жить станет веселей. Таков девиз нашего времени.