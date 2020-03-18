Психологи рассказали, как справиться с чувством одиночества при дистанционной работе во время коронавируса

18.03.2020, 16:09, Разное

Людям, которым из-за пандемии коронавируса пришлось переходить на дистанционную работу, может быть довольно сложно сразу привыкнуть к тому, что рядом нет коллег и не с кем поговорить на различные темы в обеденный перерыв. Психологи дали несколько советов, как можно избавиться от чувства одиночества в этот период.

В первую очередь специалисты предлагают людям общаться через видеочаты, а не через электронные письма. Такой личный контакт очень полезен в условиях домашнего офиса, хотя и переход к этому виду общения может потребовать некоторого выхода из зоны комфорта. Психологи также рекомендуют создавать групповые беседы с друзьями и коллегами, которым тоже пришлось перейти на удаленный тип работы. Общение в реальном времени с компанией знакомых людей поможет избавиться от ощущения изолированности от окружающего мира.

Профильные специалисты подчеркивают, что нужно находить плюсы в работе на дому. Свободный график дает возможность уделять больше времени отдыху. В домашних условиях человек может так спланировать время, чтобы успеть сделать все, что не мог позволить себе во время работы в офисе. Психологи утверждают, что для хорошего самочувствия в период дистанционной работы важно делать несколько перерывов и отвлекаться от рабочих задач.