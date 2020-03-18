 

Находящиеся на карантине смогут оформить больничный дистанционно

18.03.2020, 16:08, Новости дня

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на принятое правительством постановление.

Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начнет действовать с 20 марта. Соответствующее постановление принято правительством Российской Федерации, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе Минтруда.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда житель получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

«Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контактов с потенциальными носителями вируса», – отметил Антон Котяков.

Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.

Напомним, электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Милованов объяснил, почему не захотел стать министром сельского хозяйства

05.02 / FAZ – кандидатам от демократов не хватает харизмы Трампа

26.02 / Путин призвал Госдуму учитывать наработки рабочей группы по поправкам к Конституции

05.02 / Фигуранту дела об убийстве Шеремета Владиславу Грищенко продлили арест

12.03 / Вирусолог оценил шансы Тома Хэнкса победить коронавирус

18.03 / Ученые научились отличать выдержанный коньяк от молодого

21.02 / Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

20.02 / ПЦУ призвала к милосердию к эвакуированным из Китая

21.02 / Мнения: За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

22.02 / Банк Wells Fargo согласился выплатить гигантский штраф

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска