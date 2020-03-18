 

«Евровидение – 2020» отменили

18.03.2020, 16:08, Новости дня

Музыкальный конкурс «Евровидение – 2020» отменили из-за коронавируса, пишут СМИ.

Об этом сообщает ТАСС.

Конкурс перенесен на 2021 год, он также пройдет в Роттердаме, но уже с новыми номерами и композициями, пишет Star Hit.

Все исполнители, приглашенные в 2020 году, будут приглашены на выступление и в 2021 году, но текущие песни больше не будут использоваться.

Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах должна была представить известная в Европе российская группа Little Big.



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