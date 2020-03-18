«Евровидение – 2020» отменили
18.03.2020, 16:08, Новости дня
Музыкальный конкурс «Евровидение – 2020» отменили из-за коронавируса, пишут СМИ.
Об этом сообщает ТАСС.
Конкурс перенесен на 2021 год, он также пройдет в Роттердаме, но уже с новыми номерами и композициями, пишет Star Hit.
Все исполнители, приглашенные в 2020 году, будут приглашены на выступление и в 2021 году, но текущие песни больше не будут использоваться.
Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах должна была представить известная в Европе российская группа Little Big.
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