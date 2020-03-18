Опра Уинфри прокомментировала слухи о своем аресте
18.03.2020, 16:05, Разное
17 марта в сети появился пост, за несколько минут ставший вирусным (его отлично читали, делали перепосты, комментировали) – о том, что в доме Опры Уинфри прошли обыски по подозрению в секс-торговле людьми, а сама телеведущая находится за решеткой.
Опра УинфриВозмущенная Опра поспешила ответить всем интересующимся:
Мне только что позвонили и сообщили, что мое имя стало очень популярным за последние сутки. И меня троллят и обвиняют в каких-то ужасных вещах. Все эти новости об арестах и обысках – неправда. Я самоизолировалась. Оставайтесь в безопасности, – написала телеведущая в Twitter.
Многие российские и западные звезды также самоизолировались в связи с распространением коронавируса: так, поп-певица Леди Гага заперлась в доме с собаками и устраивает с ними фотосессии. Компанию Арнольду Шварценеггеру составили ослик по кличке Лулу, пони Виски и собака Вишенка.
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Он кормит их и учит мыть лапы и копыта не менее 20 секунд – как рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
А некоторые звезды не хотят сидеть дома без дела и устраивают для своих подписчиков онлайн-концерты.
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