Опра Уинфри прокомментировала слухи о своем аресте

18.03.2020, 16:05, Разное

17 марта в сети появился пост, за несколько минут ставший вирусным (его отлично читали, делали перепосты, комментировали) – о том, что в доме Опры Уинфри прошли обыски по подозрению в секс-торговле людьми, а сама телеведущая находится за решеткой.

Опра УинфриВозмущенная Опра поспешила ответить всем интересующимся:

Мне только что позвонили и сообщили, что мое имя стало очень популярным за последние сутки. И меня троллят и обвиняют в каких-то ужасных вещах. Все эти новости об арестах и обысках – неправда. Я самоизолировалась. Оставайтесь в безопасности, – написала телеведущая в Twitter.

Многие российские и западные звезды также самоизолировались в связи с распространением коронавируса: так, поп-певица Леди Гага заперлась в доме с собаками и устраивает с ними фотосессии. Компанию Арнольду Шварценеггеру составили ослик по кличке Лулу, пони Виски и собака Вишенка.

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)15 Мар 2020 в 7:57 PDT

Он кормит их и учит мыть лапы и копыта не менее 20 секунд – как рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

А некоторые звезды не хотят сидеть дома без дела и устраивают для своих подписчиков онлайн-концерты.