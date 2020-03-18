В налоговых инспекциях Ярославской области отменяются все ранее запланированные публичные мероприятия
 

В налоговых инспекциях Ярославской области отменяются все ранее запланированные публичные мероприятия

18.03.2020, 16:16, Объявления
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В связи с принимаемыми ФНС России мерами, направленными на предупреждение распространения коронавируса 2019-nCoV, в налоговых инспекциях Ярославской области отменяются: Дни открытых дверей, запланированные на 23-24 марта 2020 года и 24-25 апреля 2020 года, семинары для налогоплательщиков, работа консультационных пунктов, в том числе выездных, а также любые другие ранее запланированные публичные мероприятия.

Управление Федеральной налоговой службы Ярославской области рекомендует налогоплательщикам по вопросам декларирования доходов , получения имущественных и социальных налоговых вычетов и прочим вопросам обращаться по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также через онлайн сервисы «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет налогоплательщика», войти в который можно, в том числе через учетную запись ЕСИА.



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