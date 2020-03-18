В Мордовии 10-летняя девочка погибла от контрафактного зарядника Apple

18.03.2020, 15:55, Разное

В Мордовии контрафактный зарядник Apple стал причиной гибели 10-летней девочки. В селе Большие Березники при попытке воспользоваться мобильным устройством, подключенным к сети, погибшую ударило электротоком.

Судебные эксперты из СУ СКР РФ по Республике Мордовии изучили устройство. Результаты проверки показали, что зарядник Apple не соответствовал требованиям стандартов безопасности — был контрафактным. Поэтому статью «причинение смерти по неосторожности» переквалифицировали на «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас следователи пытаются найти торговую точку, где было приобретено зарядное устройство.

Жителям Мордовии посоветовали проверить свои зарядники Apple. Если в серийном номере первые символы соответствуют «C3», то устройство может представлять опасность для жизни и его необходимо проверить на контрафактность.