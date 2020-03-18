Рубль ускорил падение на фоне коронавируса

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18.03.2020, 15:53, Новости дня

Евро превысил отметку в 87 рублей, доллар почти достиг 80 рублей. Отмечается, что обвал рубля происходит на фоне мощных атак «медведей» из-за ситуации с распространением коронавируса.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15.50 мск рос на 4,33 рубля, до 79,77 рубля, курс евро – на 4,62 рубля, до 87,52 рубля. Ранее в среду доллар подскакивал до 79,95 рубля, евро – до 87,66 рубля – это максимумы с февраля 2016 года, следует из данных Мосбиржи, передает РИА «Новости».

Долларовый индекс РТС падает более чем на 10% на фоне приближения доллара к отметке в 80 рублей, при этом рублевый индекс Мосбиржи теряет более 4%.

Индекс РТС к 15.55 мск падал на 10,2% – до 839,31 пункта, индекс Мосбиржи – на 4,33%, до 2128,51 пункта. Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,7% – до 27,38 доллара за баррель.



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