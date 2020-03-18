Врачи в Краснодаре по ошибке удалили студенту часть кишечника

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18.03.2020, 15:53, Новости дня

В Краснодаре 18-летний студент Илья Томенко заявил, что ему по ошибке удалили часть кишечника после того, как его анализы перепутали с анализами другого человека.

Ложный диагноз поставили Томенко в больнице скорой медицинской помощи Краснодара, куда его госпитализировали с подозрением на аппендицит, передает НТВ.

Главврач Краснодарского центра скорой помощи Николай Босак пояснил, что медики исследовали его аппендикс и обратили внимание на то, что в нем клетки очень похожие на опухолевые.

«Наши коллеги в онкодиспансере занимались этим пациентом. Я не знаю всех подробностей. Знаю, что диагноз наш был подтвержден», – сказал Босак.

Часть кишечника молодому человеку удалили. Мать молодого человека решила удостовериться в правильности диагноза, и запросила МРТ, по которому ставили диагноз. Ей выдали анализы другого человека, после чего она предположила, что могла возникнуть путаница в анализах.

ДНК-исследование подтвердило, что клетки с опухолью принадлежат женщине.

«Молодому человеку была удалена часть кишечника. По критериям, принятым в РФ, этот урон считается тяжким вредом здоровью. В суде мы планируем получить материальную компенсации вреда. Другие методы восстановить здоровье отсутствуют», – сообщил адвокат семьи Николай Чернышук.

В 2019 году пациентке больницы в Саратове удалили грудь после ошибочно поставленного диагноза, по данному факту возбуждено уголовное дело.



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