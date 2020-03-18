 

Косачев предложил отменить санкции из-за коронавируса

18.03.2020, 15:53, Новости дня

Коронавирус и резкие колебания валют угрожают вхождением человечества в затяжную мировую рецессию, на этом фоне страны должны договориться и отменить все санкции, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей, провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию», – написал он в своем Facebook.

Он отметил, что необходимо пытаться предотвратить «масштабный экономический кризис, который не пощадит ни одну страну». Косачев в связи с этим заметил, что один из факторов, которые могут привести к мировому кризису, являются односторонние экономические санкции. По его словам, уже звучат призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана и санкционную политику ЕС в отношении России.

Косачев заявил, что «нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг», когда санкции сначала вводятся, а потом становятся «чуть ли не вечными».

«Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами «двадцатки» и затем сертифицирована тем же Советом безопасности», – написал он.

Косачев выразил мнение, что в краткосрочной перспективе это станет «наиболее оперативным и эффективным ответом» на вызовы, связанные с пандемией и «сопутствующими потрясениями».

«Но главное – сейчас все это можно сделать, не вдаваясь в предыстории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями. По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в «зеленой» зоне, а 70% – либо в санкционной, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкций», – сообщил Косачев.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global  заявило, что в 2020 году мировую экономику ждет масштабная рецессия из-за пандемии коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности РФ к внешним шокам.



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