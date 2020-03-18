BMW прикроет свои заводы в Европе и Южной Африке

18.03.2020, 15:50, Новости дня

Немецкий автопроизводитель компания BMW заявил о намерении закрыть европейские и южноафриканские заводы, на долю которых приходится половина месячного производства, как поступили другие автомобильные гиганты, пострадавшие от мер по сдерживанию коронавируса, передает AFP.

В компании также предупредили, что прибыль в этом году будет значительно ниже в результате кризиса.

"С сегодняшнего дня мы закрываем наши европейские автомобильные заводы и завод Rosslyn в Южной Африке", — сказал исполнительный директор BMW Оливер Ципсе, добавив, что перерыв в работе заводов, как ожидается, продлится "до 19 апреля".

На заводы BMW по всей Европе — в Баварии, в других частях Германии и за ее пределами — в сочетании с заводом в Южной Африке приходится половина из 2,56 миллиона произведенных автомобилей в 2019 году.

По всей Европе другие производители, включая Mercedes-Benz, материнскую компанию Daimler, Volkswagen, Ford, Fiat и Peugeot, также решили закрыть свои фабрики в связи с кризисом из-за вспышки коронавируса.

"Что касается многих товаров, спрос на автомобили резко снизится" из-за вируса и связанных с ним мер по сдерживанию, сказал генеральный директор BMW Ципсе.

Работники BMW пользуются очень гибкими и эффективными рабочими инструментами, которые помогут смягчить воздействие ограничительных мер.

Правительство Германии уже упростило правила, регулирующие оплату труда работников, чье рабочее время сократилось во время кризиса.

Финансовый директор BMW Николас Петер заявил, что в настоящее время группа ожидает, что прибыль до налогообложения в этом году будет "значительно ниже", чем 7,1 миллиарда евро (7,8 миллиарда долларов) в 2019 году.

"Меры, связанные с коронавирусом, окажут значительное влияние на ход нашего бизнеса", — сказал Петер.