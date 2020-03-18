В США назвали главную мишень РФ в «нефтяной войне»

18.03.2020, 15:48, Новости дня

Главной мишенью РФ в «нефтяной войне» является американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative, отмечая, что Москва «устала терпеть» наращение в США добычи этого сырья.

Россия «устала терпеть» наращивание в США добычи сланцевой нефти, хотя сама она вынуждена снижать производство, чтобы удерживать мировые цены, передает РИА «Новости».

«Россия готовилась к возможности нефтяной войны со Штатами. И когда американские производители сланцевой нефти столкнулись с проблемами, РФ решила, что пришло время нанести ответный удар. Цель Москвы проста: заставить американских производителей сланцевой нефти «разделить боль». И эта цель уже достигнута», – пишет автор.

Указывается, что «развязывание нефтяной войны» свидетельствует о разочаровании РФ в президенте США Дональде Трампе, от которого Москва ждала улучшения двусторонних отношений.

The American Conservative утверждает, что РФ готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии балансировать свой бюджет при цене на нефть в 25-30 долларов за баррель еще шесть-десять лет. В то же время американские производители сланцевой нефти не могут этим похвастаться, считает автор этой статьи.

«С русским медведем можно долго играть, не провоцируя ответную реакцию. Но теперь мы знаем, какой может оказаться его реакция: когда Империя наносит ответный удар, она бьет очень сильно», – резюмирует автор.

Ранее английский еженедельник The Spectator также писал, что снижение цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии.

В среду стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась до 27,34 доллара за баррель, нефть марки WTI – ниже 25 долларов за баррель.