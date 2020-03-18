В Ленобласти в рамках нацпроекта бесплатно обучат IT-специальностям

18.03.2020, 15:48, Новости дня

Ленинградская область примет участие в национальном проекте по обучению IT-специалистов, получить специальность в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» можно бесплатно.

В этом помогут персональные цифровые сертификаты, передает online47.ru.

Система персональных цифровых сертификатов реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», входящей в федеральный проект. О старте программы и регионах, прошедших отбор будет объявлено не позднее августа 2020 года.

С помощью персонального цифрового сертификата, жители Ленобласти в возрасте от 18 до 65 лет смогут бесплатно пройти обучение по направлениям искусственного интеллекта, программированию и созданию IT-продуктов, промышленному дизайну и 3D моделированию, кибербезопасности и другим.

В рамках нацпроекта бесплатное обучение можно будет пройти в онлайн или очно-заочном режиме. Программы обучения подготовят организации высшего, среднего, профессионального и дополнительного профессионального образования. Участие в проекте также примут образовательные онлайн-платформы.

По завершении слушателям выдадут диплом о повышении квалификации. Для получения цифрового сертификата потенциальным слушателям нужно будет зарегистрироваться на специализированном портале через ЕСИА, а после пройти онлайн-тестирование. Выбрать направление обучения можно самостоятельно или с помощью преподавателя.

Всего в общей сложности за 2020 год бесплатные цифровые сертификаты смогут получить 33 тыс. россиян. К 2024 году планируется реализовать 1 млн сертификатов.