 

В Думе предложили ввести бессрочную ответственность за разрушение воинских памятников

18.03.2020, 15:42, Разное

Согласно принятому нормативно-правовому акту, виновный в разрушении или повреждении воинских памятников выплатит штраф в размере до пяти миллионов рублей или будет лишен свободы на срок до пяти лет. Законопроект на рассмотрение парламентариев внес президент Владимир Путин.  

В ходе дискуссии законодатели выдвинули две инициативы. Так, депутат Ильдар Бикбаев предложил привлекать к ответственности и юридические лица, а его коллега Павел Шперов выразил опасение, что из-за небольшой тяжести статьи срок давности будет маленьким.   

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентяриям подумать над отменой срока давности. “Чтобы у тех, кто совершит такой поступок, было бы понимание, что, независимо от того, сколько времени прошло с момента их кощунственного поступка, эти действия это невозможно будет просто взять и предать забвению”, – сказал законодатель.  

По его словам, к ответственности за разрушение советских мемориалов за рубежом планируется привлекать и иностранцев. Это касается памятников расположенных в России и за ее пределами, сказал Володин.  

Напомним, что Госдума сделала защиту исторической памяти одним из приоритетов весенней сессии – 2020. “Мы должны чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием. Защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять”, – отметил Вячеслав Володин.



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