 

Как россияне борются с пандемией коронавируса

18.03.2020, 15:42, Разное

По официальным данным, на 18 марта в России зафиксировано 147 заболевших. Пятеро пациентов выздоровели. Умерших от COVID-19 в нашей стране нет.

В столице 86 заболевших коронавирусом, один из них вылечился. В связи с распространением недуга в Москве принят ряд особых мер. Так, мэр города Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения.

С 17 марта запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Режим свободного посещения распространяется на учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С 21 марта до 12 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования.

Для граждан, прибывших из США, Великобритании, государств Евросоюза, Украины, Белоруссии и всех стран Европы, не входящих в ЕС, установлено требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней.

В магазинах и аптеках наблюдается потребительский ажиотаж на товары первой необходимости и антисептические средства. Люди сметают с прилавков гречку, сахар, макароны, туалетную бумагу и мыло. Пустые полки в ряде супермаркетов наблюдаются в разных городах России. Особый спрос отмечен на медицинские маски. Во многих аптеках нашей страны из-за эпидемии коронавируса их нет в продаже.



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