Роскосмос объявил эвакуацию сотрудников с космодрома в Куру

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18.03.2020, 15:30, Новости дня

Роскосмос проводит эвакуацию сотрудников с космодрома Куру в Южной Америке из-за пандемии коронавируса.

Российская госкорпорация планирует выслать за своими сотрудниками самолет, сообщили в компании, передает РИА «Новости».

«Сейчас сотрудники предприятий российской ракетно-промышленной отрасли в Гвианском космическом центре проводят работы на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ». После завершения всех работ, все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом», – уточнили в Роскосмосе.

Компания также отменила международные контакты и командировки сотрудников. Все пуски на Куру приостановлены. Всего на космодроме сейчас находятся 300 российских сотрудников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что к числу наиболее сложных для эвакуации россиян стран относятся Черногория, Филиппины и Молдавия.



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