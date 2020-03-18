 

Роскосмос объявил эвакуацию сотрудников с космодрома в Куру

18.03.2020, 15:30, Новости дня

Роскосмос проводит эвакуацию сотрудников с космодрома Куру в Южной Америке из-за пандемии коронавируса.

Российская госкорпорация планирует выслать за своими сотрудниками самолет, сообщили в компании, передает РИА «Новости».

«Сейчас сотрудники предприятий российской ракетно-промышленной отрасли в Гвианском космическом центре проводят работы на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ». После завершения всех работ, все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом», – уточнили в Роскосмосе.

Компания также отменила международные контакты и командировки сотрудников. Все пуски на Куру приостановлены. Всего на космодроме сейчас находятся 300 российских сотрудников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что к числу наиболее сложных для эвакуации россиян стран относятся Черногория, Филиппины и Молдавия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / В Британии оштрафовали телеканал “НТВ-Мир Балтия” за дискуссию о Скрипале

17.03 / Путин потребовал от Генпрокуратуры бороться с необоснованным ростом цен на продукты

20.02 / В канадском Монреале два человека погибли в результате ДТП с участием 200 автомобилей

21.02 / Плотный завтрак поможет сжечь больше калорий

13.02 / В РКК «Энергия» раскрыли план выхода из финансового кризиса

06.02 / Новое в госуслугах: штрафы за нарушения ПДД можно будет оспорить онлайн

03.02 / Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

20.02 / Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавирусной инфекции

09.02 / Выступление в Польше: такого от Макрона не ожидали

05.02 / РУСАДА пригласили «реанимировать» ВФЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска