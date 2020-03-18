 

Армения приостановила пассажирские перевозки с Россией

18.03.2020, 15:30, Новости дня

Со среды временно прекращаются пассажирские перевозки между Россией и Арменией, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

16 марта стало известно о договоренности между правительствами Армении и РФ о прекращении пассажироперевозок на две недели из-за пандемии коронавируса.

«С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее решение правительств Армении и РФ, которым ограничивается сухопутное и воздушное сообщение между двумя странами. Это ограничение не касается грузоперевозок», – приводит заявление пресс-секретаря РИА «Новости».

Граждане Армении, члены их семей, а также лица, имеющие законное право на проживание в стране, могут вернуться домой. Нагдалян призвала людей возвращаться авиатранспортом, так как Грузия временно запретила въезд в страну иностранцев.

Напомним, Армения ввела режим ЧС на фоне распространения коронавируса. Грузия закрыла границы с Азербайджаном и Арменией и максимально сократила воздушное сообщение с другими странами, в том числе прекратила передвижение граждан с Россией. 



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