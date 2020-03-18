 

Армения приостановила пассажирские перевозки с Россией

18.03.2020, 15:30, Новости дня

Со среды временно прекращаются пассажирские перевозки между Россией и Арменией, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

16 марта стало известно о договоренности между правительствами Армении и РФ о прекращении пассажироперевозок на две недели из-за пандемии коронавируса.

«С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее решение правительств Армении и РФ, которым ограничивается сухопутное и воздушное сообщение между двумя странами. Это ограничение не касается грузоперевозок», – приводит заявление пресс-секретаря РИА «Новости».

Граждане Армении, члены их семей, а также лица, имеющие законное право на проживание в стране, могут вернуться домой. Нагдалян призвала людей возвращаться авиатранспортом, так как Грузия временно запретила въезд в страну иностранцев.

Напомним, Армения ввела режим ЧС на фоне распространения коронавируса. Грузия закрыла границы с Азербайджаном и Арменией и максимально сократила воздушное сообщение с другими странами, в том числе прекратила передвижение граждан с Россией. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Экономист Савченко: Падение цен на нефть – подарок для Украины. Главный вопрос – сколько это будет продолжаться?

08.03 / Армия США ограничивает поездки в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

05.02 / Кокусы в Айове: демократы сами посадили себя в лужу

27.02 / В МИД подтвердили, что в Италии гражданка Украины заболела коронавирусом

11.02 / Коронавирус ударил по экономике Африки

14.03 / Власти задумали перевести всех российских школьников на удаленное обучение

07.03 / Тиньков за день потерял 400 млн долларов

26.02 / Голикова заявила о продлении ограничительных мер на границе с Китаем

05.02 / Украинский политолог оценил планы Зеленского на деньги от Газпрома

06.02 / Огневую мощь «Арматы» сравнили с зарубежными аналогами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска