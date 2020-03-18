Доктор Комаровский ответил на самые важные вопросы о коронавирусе

18.03.2020, 15:30, Разное

Известный врач Евгений Комаровский решил ответить на самые распространенные вопросы, касающиеся коронавируса. Все они были заданы подписчиками доктора в соцсети Instagram, эксперты издания «Oane.ws» выделили 10 главных вопросов, актуальных во время пандемии.

Эксперт советует использовать мобильные девайсы той рукой, которая больше ни к чему не прикасается. Особая опасность заключается в гаджетах с металлическим корпусом из-за того, что инфекция задерживается здесь гораздо дольше. Обращаться к врачам нужно лишь при наличии главных симптомов недуга, если у человека ОРВИ можно проконсультироваться с лечащим врачом в телефонном режиме. Коронавирус не передается половым путем (ученые еще не доказали этого), но стоит опасаться поцелуев. Комаровский подчеркнул: вирус не умирает при температуре 27-30 градусов, даже более высокая температура не убьет его.

Так называемые «синие лампы», зачастую используемые пожилыми людьми, никак не уберегут от коронавируса. Впрочем, пенсионерам лучше тратить время на процедуру, чем прогуливаться по общественным местам, сильно рискуя здоровьем, подчеркнул специалист. Комаровский не считает, что опасность COVID-19 преувеличена: большинство категорий людей остается в безопасности, но даже им необходимо придерживаться правил карантина.

Люди, имеющие ослабленный иммунитет, должны быть более осторожными. Впрочем, в главную категорию риска все равно попадают пожилые люди, а также пациенты с хроническими или тяжелыми заболеваниями. Врач считает, что в такое время детям можно гулять на улице, но родители должны помнить о главном: на данный момент карантин, а не каникулы. В заключении Комаровский отметил, что, прежде чем идти в больницу, нужно проконсультироваться с врачом по телефону, так как это более безопасный метод.