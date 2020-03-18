Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на товары

18.03.2020, 15:30, Новости дня

Минпромторг договорился с ритейлерами об удержании стабильных цен на продовольствие в стране, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, в торговых точках возможно подорожание лишь импортных товаров, информирует РИА «Новости».

Евтухов пояснил, что ФАС и прокуратура получили указание от президента РФ Владимира Путина жестко реагировать на всевозможные попытки нажиться на ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

По словам замминистра, перебои с поставкой гречки в магазины действительно были, однако проблем с запасами этой крупы не наблюдается.

«С гречкой были перебои. Гречка у нас сосредоточена в Алтайском крае, складирована. Ее оттуда доставляют. Объемы гречки достаточные, мы сегодня с Минсельхозом разговаривали, коллеги говорят: «Нет проблем с гречкой». Ее иногда просто не успевают подвозить, потому что это требует определенного времени», – сказал он в интервью «Россия 24».

По словам замминистра, снижение повышенного спроса на продукты питания ожидается к концу недели или начале следующей.

Ранее в правительстве потребовали сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.