 

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на товары

18.03.2020, 15:30, Новости дня

Минпромторг договорился с ритейлерами об удержании стабильных цен на продовольствие в стране, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, в торговых точках возможно подорожание лишь импортных товаров, информирует РИА «Новости». 

Евтухов пояснил, что ФАС и прокуратура получили указание от президента РФ Владимира Путина жестко реагировать на всевозможные попытки нажиться на ситуации с коронавирусом, передает ТАСС. 

По словам замминистра, перебои с поставкой гречки в магазины действительно были, однако проблем с запасами этой крупы не наблюдается. 

«С гречкой были перебои. Гречка у нас сосредоточена в Алтайском крае, складирована. Ее оттуда доставляют. Объемы гречки достаточные, мы сегодня с Минсельхозом разговаривали, коллеги говорят: «Нет проблем с гречкой». Ее иногда просто не успевают подвозить, потому что это требует определенного времени», – сказал он в интервью «Россия 24». 

По словам замминистра, снижение повышенного спроса на продукты питания ожидается к концу недели или начале следующей.

Ранее в правительстве потребовали сформировать продуктовые запасы в торговых сетях. 

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Непогода в Украине. Один человек погиб в результате падения дерева, четверо травмированы

03.02 / Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар – Эрдоган

21.02 / Nissan и Honda откладывают открытие некоторых заводов в Китае из-за коронавируса

09.03 / N-TV – поздравлениям с 8 марта Грета предпочитает равноправие с мужчинами

23.02 / “Манчестер Юнайтед” разгромил “Уотфорд” в матче 27-го тура АПЛ

21.02 / Хадид без бюстгальтера вышла на подиум на показе Max Mara

07.02 / “Я – гей”. Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака

27.02 / Возбуждено дело по факту исчезновения знакомой фигурантов дела «Сети»

26.02 / В центре Москвы найден труп рабочего

12.03 / Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска