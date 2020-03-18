 

Наталья Водянова и Антуан Арно могут перенести свадьбу из-за коронавируса

18.03.2020, 15:30, Разное

Российская модель Наталья Водянова вместе со своим женихом Антуаном Арно может отменить свадьбу из-за распространения коронавируса. Торжественное мероприятие намечено на июнь нынешнего года.
Наталья Водянова и французский предприниматель Антуан Арно пригласили на собственную свадьбу 300 человек, но в настоящее время в Пятой республике в связи с коронавирусом отменяют все культурные и светские мероприятия. Также не исключается вариант, что отечественная модель и ее возлюбленный перенесут торжество на другое время. Возможно, что бракосочетание состоится в положенный срок, но пройдет в камерной обстановке, где будущие супруги соберут только самых близких людей. До этого родители Натальи Водяновой сообщали, что свадьба Антуана Арно и его невесты запланирована в провинции Шампань и будет продолжаться два дня. При этом они не смогли сказать, кого из собственных друзей модель пригласила на предстоящее торжество.

Наталья Водянова призналась недавно, что Арно позвал ее замуж год назад в день рождения. С наступлением 2020 года звезда посчитала правильным сообщить общественности о грядущем торжестве. По словам знаменитости, во Франции привыкли проводить масштабные мероприятия, поэтому их свадьба на 300 человек может показаться кому-то довольно скромной. Сейчас Водянова старается умело совмещать семью и работу, жертвуя личным временем, но близкие люди все прекрасно понимают в этом плане.

В 16-летнем возрасте Наталья Водянова попала в модельное агентство «Евгения» в Нижнем Новгороде, во время одного из просмотров ее заметили представители Viva Model Management и предложили работу в Париже, где она стала лицом марки L’Oreal Paris.



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