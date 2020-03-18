Мнение: Настоящая Европа дала по харе настоящим европейцам – любо!

18.03.2020, 15:20, Разное



Это фантастика! Черногория, мека для разных эуропецев, кто себе не может позволить Куршавель – взяла В ЗАЛОЖНИКИ дурачков, которые ломанулись там отдохнуть (жаль тех, кто на работе) – в наши дивные времена. И это – все, что нужно знать про "европейские ценности". Вообще, так все чудно завертелось – моя душа плачет.

1) США попытались ВЫКУПИТЬ у немцев вакцину, чтобы потом ЕЙ ЖЕ шантажировать мир, дескать, кто не любит дядю Сэма – будет чихать. Ничего нового, помимо того, что есть мнение, Штаты это дерьмо и сделали – но приятно.

2) В Европе активно поддерживают мнение, что пенсионеры должны умереть – нехрен на них тратить нервы и лекарства. Наши подлюки, а-ля Навальный и прочая шендеро-шобла – ПОДДЕРЖИВАЮТ это дело. Нацисты признались, что они нацисты – но правильные, европейские – это фантастика!

3) И вот, какая-то сраная Черногория не выпускает наших туристов, а там у некоторых кончаются лекарства, а остальных тупо даже в гостинницу за деньги не пускают. Мы, еще раз, вы только вслушайтесь – чтобы выпустили НАШИХ ТУРИСТОВ ДОЛЖНЫ БЕСПЛАТНО ПРИВЕЗТИ В ЧЕРНОГОРИЮ ИЗ МОСКВЫ ИХ ГРАЖДАН! Что там за международное право, мистер Явлинский?

Конечно, наши разберутся с этой ситуацией, а Черногории еще это дело в копеечку встанет. Но мне больше доставляет плач конченных, которые уже воют – что их не пускают в Италию или что у них, Путин виноват, отпуск пропадает.

Эту планету спасет только потоп. Из хороших новостей, мы в центре, смоет нахрен все остальное дерьмо. Навальный плавать умеет, кто-нибудь знает? Хотя, все равно всплывет, как уважаемая Евгения Марковна Альбац.

Счастья вам.