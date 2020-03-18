Российские школы из-за коронавируса уйдут на каникулы на три недели. Досрочный ЕГЭ перенесли на конец июня

18.03.2020, 15:20, Новости дня

Российские школы уйдут на каникулы на три недели – с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы.

По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей, а крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Тем не менее во время каникул школы не будут закрыты полностью, сообщил Кравцов. В частности, с ограничениями будут работать начальные классы. “Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу”, – добавил министр.

Ранее в Москве было принято решение закрыть школы с 21 марта по 12 апреля. При этом детские сады в столице решили не закрывать, оставив там свободное посещение.

Параллельно принято решение перенести досрочный период ЕГЭ, который должен был начаться 20 марта, с весны на дополнительные дни сдачи в конце июня. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

“Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено, они переносятся на основной этап в июне. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать. Сейчас эта группа заявившихся на дополнительный период переносится туда”, – сказал Музаев.

Он добавил, что если кому-то по уважительным причинам нужно сдать экзамен раньше конца июня, он сможет сдать экзамены в основной период.

Решение о переносе досрочного этапа ЕГЭ было принято в понедельник на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

В России на утро 18 марта выявлено почти 150 заболевших коронавирусом. При этом 17,9 тыс. человек находятся в принудительном карантине или под наблюдением врачей, так как приехали из стран со значительным числом заболевших или имели контакты с заболевшими.