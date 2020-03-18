 

Зять Мирзиёева: в Узбекистане нашли тех, кто опубликовал личные данные больных коронавирусом

18.03.2020, 15:20, Новости дня

Отабек Умаров, зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который занимает пост первого заместителя руководителя службы безопасности президента Узбекистана, заявил в соцсетях, что в Узбекистане были разглашены в соцсетях личные данные (имена и фамилии) заболевших коронавирусом. По его словам, люди, которые это сделали, уже найдены, и следователи “дают их действиям правовую оценку”: 

На данный момент в Узбекистане коронавирусом заразились 15 человек, жители Ташкента. 

 

“МВД сообщило, что их действиям дается правовая оценка, и это фундаментально верный подход: государство обязано охранять права даже тех граждан, которые сами не уважают базовые права других, – написал Умаров. – Рабочая группа МВД и Генпрокуратуры также выявила 33 аккаунта, распространяющих ложную информацию, провоцирующую панику среди населения. Предательство вместо сотрудничества – это всегда низко, но в данном случзае речь идет о национальной безопасности”. 

“Хочу призвать всех неравнодушных граждан воздержаться от публикации непроверенных сведений. Сами того не желая, вы можете оступиться, нарушив закон, – подчеркнул он. – К желающим внести свой вклад в информационную борьбу с коронавирусом одна просьба: пользуйтесь официальными источниками. В нынешние непростые дни это поможет сберечь общественное спокойствие, а силы всем нам еще пригодятся для борьбы с эпидемией и поддержки близких”. 

В соседнем с Узбекистаном Казахстане власти из-за Коронавируса полностью закрывают два крупнейших города: Нур-Султан и Алмату: на въезде будут выставлены кордоны из сотрудников МВД и Нацгвардии, а перемещения будут ограничены. 

В соседнем Кыргызстане также утром 18 марта было выявлено три больных коронавирусом. В Таджикистане и Туркменистане пока, по официальным данным, больных нет. 



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