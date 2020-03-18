На линии разграничения с ОРДЛО было бы логичнее пропускать людей на ту сторону, где они фактически живут, а не где прописаны – активист Каплин

18.03.2020, 15:19, Новости дня

На линии разграничения подконтрольной Киеву территории Украины с отдельными районами Донецкой и Луганской областей было бы логичнее пропускать людей на ту сторону, где они фактически живут, а не туда, где прописаны, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” руководитель гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин.

“Мы получаем большое количество обращений. С 16 марта на неподконтрольную территорию пропускаются люди, которые там прописаны. На подконтрольную территорию могут вернуться те, у кого прописка на подконтрольной территории. Многие люди, которые не знали, что появился приказ командующего операцией Объединенных сил об ограничениях на линии разграничения с ОРДЛО, приезжали на КПВВ. Их не пропускали, и они, разумеется, жаловались. В единичных случаях людей все же пропускали, но основная масса так и не смогла пройти через КПВВ. В частности, были студенты, которые учатся на подконтрольной территории. Их вузы и общежития закрылись на карантин, и их попросили поехать домой. Но при этом прописка у них указана на подконтрольной территории. Поэтому на неподконтрольную их не пропускали”, – подчеркнул Каплин.

По его мнению, в приказ об ограничениях на линии разграничения с ОРДЛО необходимо вносить изменения.

“Обращались к нам и пенсионеры. Чтобы не потерять свои пенсионные выплаты, они прописывались у друзей или родственников на подконтрольной территории, но живут на неподконтрольной. И вот они ездили за пенсиями, а вернуться на фактическое место проживание уже не смогли. Несколько десятков случаев были отработаны в ручном режиме. Например, на КПВВ Станицы Луганской пропустили студентов. Некоторых людей мы за свой счет разместили в гостиницах в Бахмуте. Мы поддерживаем контакт с сотрудниками погранслужбы, но они ссылаются на приказ руководства ООС. Конечно, логичнее был бы подход, чтобы людей пропускали туда, где они фактически живут, а не по прописке в паспорте. Но для этого потребуется изменение текста приказа”, – резюмировал Каплин.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратятся внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.