В Минздраве подтвердили, что среди 14 заразившихся коронавирусом украинцев есть народный депутат

18.03.2020, 15:19, Новости дня

В Министерстве здравоохранения сообщили, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Сегодня стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили у нардепа от группы “Доверие” Сергея Шахова.

“Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с нардепом.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.