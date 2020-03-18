Мать главного единоросса Москвы обанкротилась после его провала на выборах

18.03.2020, 15:19, Новости дня

Депутат не прошел в Мосгордуму впервые с 2001 года.

Мать секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, в 2019 году проигравшего на выборах в Мосгордуму, попала под процедуру банкротства. Состояние Эльдибитты Метельской формально составляет около $100 млн. Однако большая их часть принадлежит её сыну.

Впрочем, этих денег всё равно недостаточно, чтобы расплатиться со всеми её должниками. Суд, который проводит процедуру банкротства принадлежащего Метельской бизнеса, отметил, что сумма финансовых требований только одного из кредиторов третьей очереди составляет 360 миллионов рублей.

В антикоррупционном расследовании о Метельском говорится о тайной бизнес-империи тогда ещё депутата Мосгордумы общей стоимостью почти 6 млрд рублей. При этом формально экс-парламентарий оставался довольно бедным — все его ценные активы оказались записаны на 76-летнюю мать и сына-подростка.

В частности, на мать единоросса оформлен особняк на Чистых прудах и «огромный пентхаус» площадью 600 кв. м, говорилось в расследовании. Кроме того, утверждалось, что Метельский владеет четырьмя отелями в Австрии общей стоимостью около 40 миллионов евро. Экс-депутат же говорил, что они были куплены на деньги банков Австрии и России и принадлежат его матери, а также «группе лиц, среди которых есть граждане Австрии и граждане России, с 2007 года». Позднее мать «в связи с возрастом» передала свои доли внуку, настаивал Метельский.

Вскрывшиеся факты помешали единороссу впервые с 2001 года набрать нужное количество голосов, чтобы пройти в Мосгордуму. Позже Метельский и сам признавал влияние расследования на итоги выборов.