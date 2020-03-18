 

Российских заключённых позовут делать медицинские маски

18.03.2020, 15:19, Новости дня

Такую инициативу придумали в правительстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил начать производство медицинских масок в российских колониях и тюрьмах. Заключённые будут делать средства защиты в качестве ежедневной трудовой повинности.

В поручении Мишустина также говорится о создании условий для выпуска и других средств индивидуальной защиты — например, халатов. Их будут делать в организациях, подведомственных Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардии. Это значит, что к изготовлению привлекут военных и студентов вузов, ПТУ, техникумов и колледжей.

Дефицит масок в России возник из-за пандемии коронавируса, которая началась в конце 2019 года в Китае. Она вызвала ажиотажный спрос, исчерпавший аптечные запасы масок и антисептиков ещё в феврале. В правительстве заверили, что дефицита защитных средств в России нет. Однако ситуацию испортили спекулянты — они скупают маски оптовыми партиями и потом перепродают их по завышенным ценам.

Всего по состоянию на 17 марта в России выявили уже 114 случаев заболевания коронавирусом. Из них 104 человека заразились за рубежом, а 10 — уже в России. Большая часть пациентов (56 человека) находится в Москве.

В Европе к этому же дню не осталось ни одной страны, где не обнаружили бы коронавирус: Черногория сообщила о первых двух случаях заражения COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / В Минобразования Украины заявили, что трехнедельный карантин вводится во всех учреждениях образования

04.02 / Квинси Промес пропустит несколько недель из-за травмы

17.03 / Спрос на нефть упадет на 10 млн баррелей в сутки

05.02 / Минэкономразвития РФ удовлетворено решением ВТО по спору о вагонах с Украиной

09.02 / Креативный дворник сделал из себя снегоуборочную машину

13.02 / Китайские власти объяснили резкий рост числа смертей от коронавируса

13.02 / Репетитор-педофил заставлял школьницу переодеваться в вещи возлюбленной

17.02 / Суд Парижа постановил оставить россиянина Винника под стражей

25.02 / В России обнаружили много низкокачественной “незамерзайки”

11.03 / Цены на нефть пошли вниз после решения Саудовской Аравии резко увеличить добычу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска