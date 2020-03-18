Российских заключённых позовут делать медицинские маски

18.03.2020, 15:19, Новости дня

Такую инициативу придумали в правительстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил начать производство медицинских масок в российских колониях и тюрьмах. Заключённые будут делать средства защиты в качестве ежедневной трудовой повинности.

В поручении Мишустина также говорится о создании условий для выпуска и других средств индивидуальной защиты — например, халатов. Их будут делать в организациях, подведомственных Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардии. Это значит, что к изготовлению привлекут военных и студентов вузов, ПТУ, техникумов и колледжей.

Дефицит масок в России возник из-за пандемии коронавируса, которая началась в конце 2019 года в Китае. Она вызвала ажиотажный спрос, исчерпавший аптечные запасы масок и антисептиков ещё в феврале. В правительстве заверили, что дефицита защитных средств в России нет. Однако ситуацию испортили спекулянты — они скупают маски оптовыми партиями и потом перепродают их по завышенным ценам.

Всего по состоянию на 17 марта в России выявили уже 114 случаев заболевания коронавирусом. Из них 104 человека заразились за рубежом, а 10 — уже в России. Большая часть пациентов (56 человека) находится в Москве.

В Европе к этому же дню не осталось ни одной страны, где не обнаружили бы коронавирус: Черногория сообщила о первых двух случаях заражения COVID-19.