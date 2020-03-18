 

Стала известна реакция кремлевских чиновников на обнуление сроков Путина

18.03.2020, 15:19, Новости дня

Чиновничья элита заявила, что не была в курсе поправки, и посчитала это «большим обманом».

Врасплох застала чиновников Кремля новость об обнулении сроков президента России Владимира Путина. Именно такую реакцию высокопоставленных госслужащих описывает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, близкие к российскому президенту.

Более того, издание утверждает (опять же со ссылкой на мнение все тех же источников), что вся конституционная реформа в виде поправок в Основной закон РФ – это «дымовая завеса». Ее цель – ввести в заблуждение элиты и получить возможность оставаться у власти вплоть до 2036 года, приводит перевод статьи Forbes.

Bloomberg высказывает предположение, что глава российского государства готовил свой план по сохранению власти, когда объявил о поправках в Конституцию. Произошло это еще в январе, но тогда не предполагалось никакого обнуления президентских сроков, в чем агентство заверили четыре человека. Один из них сказал, что это был «большой обман». Другой назвал произошедшее «дымовой завесой», пояснив, что принятие в последний момент именно этой поправки было направлено на то, чтобы минимизировать возможные возражения, которые могли возникнуть среди кремлевской верхушки.

Разные группировки в самом Кремле планировали выдвинуть своего представителя в качестве преемника на президентских выборах, делает вывод Bloomberg. Данное решение об обнулении сроков говорит о желании Путина показать, что он способен держать ситуацию под своим контролем и навести порядок в своем окружении, пояснили два источника агентству.

Предложение об обнулении сроков Путина поступило 10 марта от члена правящей партии депутата Валентины Терешковой. Госдума практически единогласно поддержала предложение Терешковой, против проголосовали только 43 депутата. Позже Конституционный суд признал все поправки, в том числе и ту, что предложила Терешкова, законными.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг предположение, что конституционная реформа была затеяна президентом только ради обнуления сроков.

Ранее главред «Блокнота» Олег Пахолков рассказал о том, почему эпоха Путина закончится ещё очень нескоро.



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