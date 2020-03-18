Ниже $28 за баррель: цены на нефть пробили новое дно

18.03.2020, 15:18, Новости дня

Рубль тоже слабеет.

Цена барреля нефти марки Brent к 12:41 мск опустилась до $27,95 за баррель впервые с января 2016 года, а котировки сырья WTI – до $25,80 впервые с ноября 2002 года.

Параллельно доллар превысил отметку в 78 рублей, а евро стремится к 86.

Падение цен на нефть и обвал рубля происходят с 9 марта на фоне двух факторов: замедления производства из-за пандемии коронавируса и политики стран Персидского залива, сбивающих стоимость энергоносителя после выхода России из ОПЕК+. Ранее уже сообщалось, сколько денег потеряет Россия из-за крушения котировок на нефть стоимости нефти.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф рассказал о России при нефти по $20 и долларе по 100.