Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 200 000 человек

18.03.2020, 15:18, Новости дня

Количество смертей от COVID-19 перевалило за 8000.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 000 человек. В то же время количество смертей от COVID-19 перевалило за 8000. Отметка в 150 000 заражений была преодолена всего 4 дня назад, 14 марта.

Всего по состоянию на 17 марта в России выявили уже 114 случаев заболевания коронавирусом. Из них 104 человека заразились за рубежом, а 10 — уже в России. Большая часть пациентов (56 человека) находится в Москве.

Тысячи туристов из России из-за коронавируса не могут уехать на родину: граждане оказались заперты в Чехии, Венгрии, Австрии, Сербии, Аргентине, Перу, Филиппинах, Индии, Азербайджане, Черногории и на Канарских островах.

В Европе к этому же дню не осталось ни одной страны, где не обнаружили бы коронавирус: Черногория сообщила о первых двух случаях заражения COVID-19. До этого момента она считалась последней европейской страной, где нет заболевших инфекцией.

В то же время в США коронавирус обнаружили во всех 50 штатах США. Всего в Америке зарегистрировали свыше 5800 случаев заражения, умерли более 100 человек. Испания стала второй страной мира после Италии, где быстрее всего растет число погибших – всего там вирус обнаружили у более чем 11000 человек. В Китае за день коронавирус выявили лишь у 13 человек.